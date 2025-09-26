HAYFİ'DEN SEVDA KARABABA DESTEKLİ SEZEN AKSU ŞARKISI

Cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal’ın Azerbaycan’dan Ankara’ya davet ettiği sevilen sanatçı Hayfi, ülkemizdeki ilk sınavını Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı senfoni Orkestrası ile verdi. 1997 yılında İstanbul’a gelen sahnelerin en renkli ismi Hayfi, önemli gözde mekanlarda sahne aldı. Müzik dünyasına 2 albüm ve 10 single sunan başarılı yorumcu yeni çalışması “İkili Delilik” isimli teklisiyle beğeni topluyor. Hayfi yorumuyla K müzik etiketi ile müzik severlere sunulan sözü Sezen Aksu, müziği Halil Kocak imzası taşıyan “İkili Delilik” isimli tekli eserin aranjör koltuğunda usta isim Sedat Sakarya oturdu. 1993 ve 2008 yılları arasında pop müzik dünyasında büyük başarılar yakalayan Sevda Akbaba ile “İkili Delilik” isimli şarkıda düet yapan Hayfi, böyle usta yorumcuyla aynı çalışmada olmanın kendisi için keyif olduğunu söyledi. Stüdyoda Hayfi performansı ile yapılan klip çalışmasında yönetmen koltuğunda yine Sedat Sakarya oturdu. Sevilen sanatçı Hayfi, sahne başarısını herkesten farklı olmak olarak özetlerken, sahnede olmanın en güzel yıllarını, en güzel mekanlarda çıkarak yaşadım, bu yüzden çok mutlu bir sanatçıyım vurgusunu yaptı.

HAYFİ YORUMUYLA “İkili Delilik” KLİP LİNK

https://youtu.be/1m128h30lSg?si=x0TnwSW-p5JUAqIa

