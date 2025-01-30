Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Erhan Önel'in vefatı, İzmir’de geniş bir yankı uyandırdı. Uzun yıllar boyunca mesai arkadaşı olan ve onunla birlikte birçok projeye imza atan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Önel’in kaybı sonrası duygularını paylaştı.

"Ailemden birini kaybetmiş gibiyim"

Hayrettin Uçak, Erhan Önel’in vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladığını dile getirerek, “Erhan Önel, sadece bir arkadaş değil, aynı zamanda hayatımda çok değerli bir yol arkadaşıydı. Onun pozitif enerjisi ve bilgisiyle her zaman ilham aldık. Birçok başarıya birlikte imza attık. Şimdi onun yokluğu, gerçekten büyük bir kayıp” şeklinde duygularını ifade etti.

Mesai arkadaşı olmak bir ayrıcalıktı

Erhan Önel’le uzun yıllardır birlikte çalıştığını belirten Uçak, "Onunla çalışma fırsatı bulmak büyük bir ayrıcalıktı. Kendisinin zekası ve vizyonu her zaman yolumuzu aydınlattı. Erhan, ekip arkadaşları arasında pozitif etkisiyle tanınırdı. Onun vefatı hepimizi derinden sarstı” dedi.

Erhan Önel’in vefatı sonrasında duygularını paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Ailemden bir ismi kaybetmiş gibi üzüntülüyüm. Uzun yıllardır birlikte çalıştık. Ekip arkadaşlarım içinde pozitif enerjisiyle, bilgi birikimiyle ve kıvrak zekasıyla hep yol göstericimizdi. Erhan Önel’le tanışmak, onunla mesai yapmak bir ayrıcalıktı” dedi.

“Erhan Önel’in İzmir’de dokunmadığı insan yoktu” diyen Uçak şöyle devam etti: “Sevgili Erhan Önel’in cenazesindeki katılımda bunun en güzel örneğiydi. Cenazede her siyasi partiden insanlarımız, yüzlerce sivil toplum kuruluşunun yöneticileri ve basın tam kadro oradaydı. İzmir, Erhan Önel’i hak ettiği şekilde cennete yolcu etti. Erhan Önel yaşamıyla bizlere örnek olduğu gibi, son yolculuğuna uğurlanırken de önemli bir ders verdi. Çocukla çocuk, gençlerle genç, yetişkinlerle yetişkin olarak, kalp kırmadan, güler yüzlü davranarak iş hayatında başarılı olunabileceğini gösterdi. Ailesine ve İzmir’e başsağlığı diliyorum.”