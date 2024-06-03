Belediye Veteriner Hekimler Derneği (BVHD), küresel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan veteriner hekimlerin önemini vurgulayarak, TBMM'ye sunulan Hayvan Hakları Yasa Tasarısı döneminde ciddi uyarılarda bulundu.

İzmir'den çarpıcı örnekler

BVHD'nin açıklamasında, İzmir'den Karşıyaka Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışmalar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Türkiye'de bir ilke imza attığı vurgulandı.

İlk Daire Başkanlığı Kuruldu: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sokak hayvanlarına daha sağlıklı hizmet sunmak adına Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı'nı kurduklarını açıkladı. Bu adım, ilçe belediyeleriyle koordineli çalışmanın önemini vurguluyor.

Liyakatlı Atama: İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı'na veteriner hekim H. Gökhan Özdemir'in atanması, meslektaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor. Bu atama, belediyenin profesyonel yaklaşımını yansıtıyor.

Mobbinglere Karşı Mücadele: BVHD, sokak köpekleriyle ilgili yasa taslağının tartışmalara yol açtığı dönemde yeni seçilen belediye başkanlarına mobbing konusunda dikkat çağrısı yapıyor. İzmir'deki örnekler, bu konunun önemini gözler önüne seriyor.

İzmir Özelinde Mobbing: BVHD, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde mobbing iddialarına dikkat çekiyor ve belediye yönetiminin bu konuya verdiği önemi takdirle karşılıyor. Mobbingin evrensel normlar açısından kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

BVHD, eski yönetimin mobbing iddialarını yeterince ele almadığını belirtirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ekibinin mobbinge karşı net bir tavır aldığını takdirle karşılıyor ve sürecin takipçisi olacaklarını vurguluyor.