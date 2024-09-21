Çin'in Guangdong bölgelerinde bulunan "Tuhaf Hayvanlar ve Sevimli Evcil Hayvanlar Cenneti" adlı hayvanat bahçesinde skandal bir olay yaşandı. Hayvanat bahçesinde yıllardır 'panda' olarak tanıtılan iki hayvanın aslında anlatılanların olduğu ortaya çıktı.

Bir ziyaretçinin çektiği videolar, yalancı chow chow türü köpeklerin panda kostümü giymiş gibi gösterildini gözlere serdi. Bu görüntüler, Çin'in TikTok versiyonu Douyin'de yayınlandığında kısa sürede viral hale gelerek 1 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Hayvanat bahçesi müdürünün açıklaması

Hayvanat bahçesi yöneticisi, köpeklerin hayvanat bahçelerine büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Adımızdan da anlaşılacağı gibi, biz 'Tuhaf Hayvanlar ve Sevimli Evcil Hayvanlar Cenneti'yiz. Bunlar, pandalar olarak boyanan Chow Chow köpekleri, çünkü bu bizim uzmanlık alanlarımızın bir parçası" dedi.

Daha önce yaşanmıştı

Bu olay, Çin'de köpeklerin pandalara veya diğer vahşi hayvanlara benzemesi için boyanması ilk örnek değil. Son yıllarda doğu Jiangsu'daki bir hayvanat yerinde benzer bir durum yaşanmış, köpeklerin pandalara benzetildiği ortaya çıktı. O zaman da hayvanat bahçesi, eleştirilerin ardından köpekleri boyadığını kabul etmişti.

Tepkiler çığ gibi büyüyor

Bu tür uygulamalar, hayvan refahı ve etik tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, hayvan bahçelerinin bu tür yanıltıcı uygulamalardan vazgeçmesi savunularak, hayvanların doğal hallerinin korunmasının sağlanması vurgulandı.