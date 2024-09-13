CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bilgehan Güney’i ziyaret ederek, hayvancılık sektöründeki son durumu değerlendirdi. Gürer, artan maliyetlerin ve düşük süt fiyatlarının sektörü sürdürülemez bir hale getirdiğini belirtti.

Süt fiyatları maliyetleri karşılamıyor

Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, süt fiyatlarının üreticiyi kurtarmadığını vurgulayarak, "Yem fiyatları hızla artıyor, ancak süt fiyatları baskılanıyor. Süt inekleri için tehlike çanları çalıyor" dedi. Özellikle yem fiyatlarının sübvanse edilmemesi durumunda, hayvancılık sektörünün ciddi bir krize sürükleneceğini ifade eden Gürer, süt fiyatlarının maliyetleri karşılamaktan çok uzak olduğunu söyledi.

Hayvancılıkta durum kötüleşiyor

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bilgehan Güney de sektörde yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Güney, süt fiyatlarının çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirterek, "Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği 14 lira 65 kuruşluk fiyat uygulanmıyor. Çoğu firma, sütü 12 liradan alıyor, bu da üreticiyi zarara sokuyor" dedi.

Güney, hayvancılık sektöründe yaşanan durgunluğa dikkat çekerek, süt fiyatlarındaki düşüşün talebi azalttığını ve üreticilerin hayvanlarını ellerinde tutmak zorunda kaldığını söyledi.

Çözüm ne?

Ömer Fethi Gürer, hayvancılığın sürdürülebilmesi için yem fiyatlarının acilen sübvanse edilmesi gerektiğini belirtti. Gürer, "Yerli üretim artırılmalı ve ithal yem bağımlılığı azaltılmalı. Aksi takdirde, hayvancılık yapanlar ellerindeki hayvanları kesime gönderecek" dedi. Gürer ayrıca, süt fiyatlarının maliyetler göz önünde bulundurularak en az 17 lira olması gerektiğini de ekledi.

Acil çözüm çağrısı

Bilgehan Güney, süt fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra et piyasasında da bir durgunluk yaşandığını ifade etti. Güney, "Son dönemde et fiyatlarının düşmesi, hayvanların kesime gönderilmesini engelledi. Ancak bu durum sürdürülemez" dedi.

Güney, çiftçilerin yaşadığı krizlerin hayvancılığa yansıdığını belirterek, "Çiftçi de, üretici de mağdur. Buna acil bir çözüm bulunmalı, yoksa hayvancılık sektörü daha büyük bir krize girecek" diye konuştu.