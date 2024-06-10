Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Çevirme köyünde hayvancılıkla uğraşan köylüler, çoban bulma sorunuyla karşı karşıya. Köy muhtarı Hasan Gül, yaklaşık 2 bin 500 küçükbaş hayvanın bulunduğu köylerinde artan çoban eksikliğine dikkat çekti. Gül, "Köyümüzde hayvancılık yapacak insan kalmadı. Bu meslek zorlaştı. Bu gidişle hayvancılık bitecek" dedi.

Köylüler sürülerini satma noktasına geldi

Köydeki hayvancılık faaliyetlerinin devamını sağlayan çoban ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle köylüler, sürülerini satma noktasına geldi. Hasan Gül, köylerinde artık genç nüfusun kalmadığını ve çoban bulma konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Özellikle yabancı uyruklu çobanların her ay zam istemesiyle sorunun daha da derinleştiğini ifade etti.

Çoban bulunmazsa hayvancılık yok olacak

Gül, geçmişte 20 bin TL'ye bulunan çobanların şimdi 40 bin TL'ye çıktığını ve sürekli zam yapıldığını dile getirdi. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Gül, çözüm bulunmazsa hayvancılığın yok olacağını öne sürdü.

Çiftçiler de benzer sıkıntıları yaşıyor

Köylülerin yanı sıra çiftçiler de benzer sıkıntıları paylaşıyor. Murat Sulakçı, yaylaların boş kalacağı uyarısında bulunarak, hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Afgan çobanların denetlenmesi ve göçebe işçiliğin önüne geçilmesi gerektiğini savundu.