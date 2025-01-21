Batı Afrika ülkesi Nijerya’da Lassa ateşi salgını yayılmaya devam ediyor. Son bir haftada 54 vaka tespit edilirken, 10 kişi yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle halk büyük bir tedirginlik yaşarken, yetkililer önlem alınması için çağrıda bulundu.

Geçen yıl 190 kişi hayatını kaybetti

Nijerya Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Lassa ateşi salgını nedeniyle 190 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Hastalığın tedavisi için üç farklı ilacın kullanılabileceği belirtilmiş, buna rağmen salgının kontrol altına alınmasında zorluk yaşandığı ifade edilmişti.

İlk kez 1969’da tespit edildi

Lassa ateşi, Nijerya’da ilk kez 1969 yılında ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde görüldü. Salgın, Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Batı Afrika ülkesinde de yaygın olarak tespit ediliyor. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019’da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Nasıl bulaşıyor?

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşabilen Lassa ateşi, insandan insana da geçebiliyor. Hastalık, ölümcül kanamalı ateşe neden olarak ciddi bir sağlık riski oluşturuyor.

Yetkililerden uyarı: Fare temasından kaçının

Yetkililer, salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı. Ayrıca hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve hastalık belirtileri gösteren kişilerin derhal sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiği vurgulandı.