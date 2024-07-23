TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, yaklaşık 14 saat süren görüşmelerin ardından Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4 maddesini daha kabul etti. Bu maddeler arasında, hayvan bakımevlerine alınan hayvanların sahiplendirilene kadar barındırılması ve hayvanların veri sistemine kaydedilmesi gibi düzenlemeler bulunuyor.

Yeni Düzenlemeler neler getiriyor?

Yeni düzenlemelere göre, hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar, sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak ve Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek. Ayrıca, tehlike arz eden, bulaşıcı hastalık taşıyan veya rehabilite edilemeyen köpekler için veteriner hekim gözetiminde ötenazi kararı verilebilecek.

Yerel yönetimlerin yetkileri artıyor

Yerel yönetimler, sahipsiz köpeklerle ilgili işlemlerinde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında idari tedbirler alabilecek. Sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi yasaklanırken, İl Hayvanları Koruma Kuruluna yeni görevler eklendi. Bu kurul, sahipsiz hayvanlardan kaynaklı sorunları belirleyecek ve çözüm önerileri üretecek.

Muhalefetin tepkisi

Görüşmeler sırasında, muhalefet milletvekilleri komisyon toplantısının uzun sürdüğünü belirterek, çalışmaların sağlıklı yürütülemediğini savundu ve ara verilmesini istedi. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, daha önce hazırlanmış olan TBMM Hayvan Hakları Raporu'nu Komisyon Başkanı Vahit Kirişci'ye fırlatarak tepkisini gösterdi. Tartışmaların ardından teklifin 7. maddesi de kabul edilerek toplamda 7 madde onaylanmış oldu.

Toplantı yeniden başlayacak

Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, toplantıyı sonlandırarak, bugünkü oturumun saat 12.00'de yeniden başlayacağını duyurdu.