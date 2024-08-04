Antalya’da bir araya gelen hayvanseverler, meclisten geçen sokak hayvanlarına yönelik yasaya tepki göstererek, yasanın geri çekilmesini talep etti.

Antalya'da hayvanseverler Konyaaltı Kent Meydanı'nda bir araya geldi. Çeşitli hayvansever derneklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu eylemde, hayvanseverler ellerinde 'Sokak hayvanları hepimizin', 'Bu bir soykırımdır', 'Kısırlaştır aşılat yerinde yaşat', 'Katliama hayır sokaklar hepimizin', 'Sokakları değil kötülüğü temizleyin', 'Durdur yasayı geri çek', 'Vicdanını uyutma' yazılı döviz ve pankartlarla sloganlar attı.

Eylem, yerel hayvan koruma görevlisi Erkan Er'in hayvanseverler adına yaptığı basın açıklamasıyla devam etti. Erkan Er, "Zayıf olana dileyen, dilediğini yapabilir. Masalın ana fikri bu, biz büyürken bu masalı dinledik. O nedenle güçlülerin masallarını ana fikrini çabuk çözebiliyoruz. Üstüne bir de katil damgasını yapışacağını anlattık. Bilim insanları raporlar hazırladı. Sivil toplum kuruluşları bilimsel gerçekleri anlatmaya çalıştı. Biz pes etmeyiz. Vazgeçmeyiz. Çözümsüz hiçbir şey yoktur bizim için. Gücümüzü vicdanımızdan alırız. Dünyaya gelenin doğal ömrünü yaşaması için mücadele ederiz. Ülkenin bir ucundan öbür ucuna, birbirimizi biliriz. Birbirimizi tanırız, destekleriz, yardımına yetişiriz. Bizi bir avuç zannetmek çok yanıltıcı olabilir. Sokağa çıkıp, protesto eden çocuk, genç, kadın ve erkeklerin bir canı hayatta tutmak için gösterdiği cesareti, özveriyi bilseniz belki de gurur duyarsınız. Fikriniz değişir. Bizler her toplumun dinlediği masallardan ders çıkaran kesimiyiz. Öyle kurdun canı istedi diye ne yem oluruz, ne de yem ederiz. Yaşam hakkı savunuyoruz diye cezalandırılmayı saçma buluruz ama onu da göze alırız. Katliam yasasını kabul etmemiz mümkün değil, uygulanmasına göz yumamayız. Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz" dedi.

“Bilimin ışığından yararlanın”

Yerel hayvan koruma görevlisi Er, "Bilimin ışığından yararlanın evcil hayvan üretimini, satışını, ithalatını durdurun, köylerdeki köpeklerin kontrolsüz çoğalmasının önüne geçin. Taşın altına bir kez de sizler elinizi koyun. İyilikte eşitlenelim. İçimize sindiremediğimiz yasadan vazgeçin" diye konuştu.

Eylem basın açıklamasının ardından sorunsuz bir şekilde sona erdi.