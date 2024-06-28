Bursa'daki bir grup hayvansever, düzenli olarak besleme yaptıkları Mudanya'da bulunan sokak hayvanlarının bakımlarını ve temizliklerini gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Mevsim sıcaklıklarındaki değerlerin yükselmesi sokak hayvanlarını da etkilerken, su bölgesi dışındaki sokak hayvanlarının serin suya olan ihtiyacı ve bakımları da arttı.

Bunun için harekete geçen Bursalı bir grup hayvensever, Mudanya ilçesine bağlı kırsal Çepni Mahallesi ve Kurşunlu Mahallesi yolu üzerindeki sokak hayvanlarınının her hafta düzenli olarak beslemesini gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz gün de bölgede beslemeleri gerçekleştiren hayvanseverler, sokak hayvanlarının bakımlarını yaparken, ayrıca hayvanlara zararlı olabilecek insan atıklarını da temizledi.

Konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulunan hayvansever Gülşen Yılmaz, özellikle bu zorlu dönemlerde sokak hayvanlarının bakıma ve düzenli olarak beslemeye ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Yılmaz, "Bireysel hayvanseverler olarak son dönemde gündeme gelen olumsuz gelişmeler doğrultusunda öncelikle çok üzgün olduğumuzu belirtmeliyiz.

Burada bizler, her hafta düzenli bir şekilde bölgeleri ziyaret ederek beslemeleri ve besin takviyelerini gerçekleştiriyoruz. Bu konuda herkesin belediyelere yardımcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Buralarda yer alan su tankları ve besleme odakları için Mudanya Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz.

Bizler de hayvanseverler olarak belediyelere kolaylık sağlayıp, kırsal Çepni ve Kurşunlu Mahalle yolları üzerindeki farklı noktalardaki sokak hayvanlarının çevre temizliği ve bakımlarını gerçekleştirerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu noktada bizlere mama, takviye edici gıdalar ve çeşitli bakım ürünleri konusunda yardımcı olan Özlem hanıma (Zilli Petshop), hem organizasyonda ön ayak olması hem de desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tüm Bursalı hayvanseverleri beslemelere katılmaya davet eden Özlem İşliyen Dural da, çok küçük bir adım ile başladıkları kısa süreçte giderek büyüyerek çok daha fazla sokak hayvanına yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.