İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, 6. günde Kıbrıs Şehitleri Caddesinde bir araya geldi. TBMM’ye sunulan ve bekletilen Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine karşı başlatılan protestoda Azrail karakteri ise dikkat çekti. İzmir Yaşam Savunucuları’ndan Cemre Nayir, yaptığı açıklamada “Bugün sokak hayvanlarını korumak ve 17 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine karşı başlattığımız yaşam nöbetimizin 6. gününde hep birlikte yine alanlardayız. Meclise getirilen yasaya karşı Türkiye'nin dört bir yanında direniş devam ediyor. Ne yazık ki dün toplanan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda ve 18 saat süren toplantının ardından kanun teklifinin ilk üç maddesi AK Parti ve MHP tarafından kabul edildi” demesiyle tepkiler peşi sıra geldi.

"Kabul etmiyoruz"

Nayir, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “20 yıldır Hayvanları Koruma Kanununu uygulamayıp ‘Kısırlaştır, aşılat yerinde yaşat’ ilkesini temel alan 6. maddeden bihaber olan, bunun için toplanan ödeneklerden beş kuruş para harcamayan ve kanunu çiğneyip suç işleyenler köpekler değil, bu sorumsuzluğun bedelini hayvanlar ödemesin diyerek gecesini gündüzüne katan, yetim aylıklarıyla, okul harçlıklarıyla kısırlaştırma, tedavi ve mama dağıtımı yapan hayvanseverler hiç değil, mevcut iktidardır. Barınaklar ihtiyacı olan hayvanların tedavilerinin yapıldığı geçici bakım evleridir. Bir hayvanın bir sorunu olmamasına rağmen barınak adı altındaki ölüm kamplarına hapsedilmesi kabul edilemez! Bu yasa tasarısı ile açıktır ki, mevcut iktidarın tek amacı üzerinden hiçbir çıkar sağlayamayacağı aksine onlar için ekstra bütçe ve sorumluluk bindiren köpekler üzerinden barınak rantı devşirmeyi amaçlamaktadır. Yasa tasarısında talimatları verilen bakım evlerine sağlanacak ücret ile Türkiye'deki tüm köpekler kısırlaştırılabilir. Rant hırsları için köpeklerin hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz!”