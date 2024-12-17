Antalya'da düzenlenen 2024 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarıya imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçusu Hazal Burun, Türkiye ikinciliği elde etti. Hazal’ın yanı sıra Emircan Haney de Türkiye üçüncüsü oldu.

Muğla okçularından büyük başarı

2024 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya’da yoğun katılım ile gerçekleşti. Şampiyonaya 134 spor kulübünden 833 sporcu katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 7 sporcusuyla şampiyonaya katıldı ve büyük başarılar elde etti. Hazal Burun, bireysel dalda Türkiye ikinciliği başarısı gösterirken, Emircan Haney de üçüncülük ödülünü kazandı.

Kadın takımı ve U-21 takımı da başarıya imza attı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kadın okçularından oluşan takım, Büyükler Kategorisi'nde Türkiye ikincisi oldu. Hazal Burun ve Songül Lök, milli takım barajını geçerek önemli bir başarıya imza attı. U-21 kadın takımı ise Türkiye ikinciliği elde etti. Eflal Duru Kaya, Yaren Sare ve Tanem Topuz’dan oluşan bu takım da büyük takdir topladı.

Başkan Aras’tan tebrik mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şampiyonada elde edilen başarıları kutladı. Aras, "Sporun her dalında başarıyı hedefleyen gençlerimizin yanındayız. Muğla'da yetişen sporcularımızın ulusal ve uluslararası başarılar kazanmasından gurur duyuyoruz. Büyükşehir okçularımız da bizleri başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Tüm sporcularımızı kutluyorum," dedi.