Dizi sektöründe tekelleşme ve zorbalık iddiaları gündemi sarsmaya devam ederken, Ayşe Barım’a destek veren Hazal Kaya, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Serenay Sarıkaya'nın ifade verdiği soruşturma sürecinde Hazal Kaya’nın konuyla ilgili yaptığı paylaşım eleştirilerle karşılandı.

Bu tartışmaların gölgesinde, ünlü oyuncunun "Şakir Paşa Ailesi" dizisinde Aliye Berger rolünü canlandıracağı duyuruldu. Sosyal medya kullanıcıları arasında bu haber büyük yankı uyandırdı; kimileri Kaya'nın tercih edilmesini eleştirirken, kimileri oyunculuğunu savundu.

Türkiye’nin İlk Gravür Sanatçısını Oynayacak

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin yeni bölümlerinde Hazal Kaya, çocukluğunu Azra Aksu'nun oynadığı Aliye Berger karakterine hayat verecek. Berger, Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçısı olarak biliniyor. Hazal Kaya’nın bu rolü kabul etmesiyle dizinin Aliye Berger’in hayatına odaklanacağı kesinleşti.

Sosyal medyada ise iki farklı görüş hâkim. Bazı kullanıcılar, “Bu rol için Hazal Kaya yanlış bir seçim,” diyerek eleştiride bulunurken, diğerleri “Hazal Kaya dönem dizilerine çok yakışıyor, rolün hakkını verir,” yorumlarıyla oyuncuya destek verdi.

"Mücadele edeceğim"

Tartışmalara sessiz kalmayan Hazal Kaya, yaptığı açıklamada eleştirileri şu sözlerle yanıtladı:

"Böyle dayanaksız, mesnetsiz, delilsiz söylentilerle büyük ithamlarda bulunamazsınız. Kadınların başarılı, özgür ve dilediği gibi yaşamasına tahammül edemeyenlere karşı mücadele edeceğim."