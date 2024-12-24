Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla fıtık ameliyatı olduğunu duyurdu. Uzun süredir yaşadığı şiddetli ağrılar nedeniyle zorlu bir dönem geçirdiğini belirten Kaya, hayranlarından ve meslektaşlarından geçmiş olsun mesajları aldı.

Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, fıtık ameliyatı geçirdiğini takipçileriyle paylaştı. Kaya, yaklaşık 1,5 yıldır bel fıtığı nedeniyle ciddi ağrılar yaşadığını ve bu sürecin ne kadar zorlayıcı olduğunu vurguladı. Ameliyatının başarılı geçtiğini belirten ünlü oyuncu, sağlık durumunun hızla iyiye gitmeye başladığını ifade etti.

"Artık ağrısız bir hayatım olacak"

Kaya, paylaştığı mesajda, "2008-2009 civarı Aşk-ı Memnu setinde tanıştığım çok muhterem bel fıtığımla bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık" diyerek durumu esprili bir şekilde anlattı. "1,5 yıldır canıma kastediyordu, artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile!" şeklinde ifadelerle yaşadığı rahatsızlığın ciddiyetini dile getirdi.

Geçmiş olsun mesajları yağdı

Kaya'nın paylaşımının ardından sosyal medyada hayranları ve meslektaşları ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti. Birçok kişi, Kaya'nın hızlı bir şekilde iyileşmesi ve sağlığına kavuşması için iyi dileklerini iletti.