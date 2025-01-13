Adını Feriha Koydum dizisinin sevilen oyuncusu Sedef Şahin, sektördeki 'tekelleşme'ye dair çarpıcı bir açıklama yaptı. Şahin, 7-8 yıl önce sürekli iş yaptığı dönemi hatırlatarak, "Ancak uzun süredir ekranda mesleğimi yapamıyorum. 3 yıl önce sektörden vazgeçtim, tiyatroya yöneldim," dedi. Oyuncu, projelerin genellikle belli isimler üzerinden döndüğünü ve güçlü olanların, güçsüzleri ezdiğini belirtti.

"Ekranda mesleğimi yapamıyorum"

Sedef Şahin, sektördeki değişimin ardından önemli projelerden uzak kaldığını ifade etti. "Eskiden sektör çok daha temizdi. Şimdi işler başka türlü yürüyor. Bazı usta kadın oyuncular, rol alacağım dizilerde kendi tanıdıklarını koyduruyor," diye ekledi. Bu, sektördeki tekelci yapıyı işaret ederken, oyuncu adaletsizliğe karşı direnmeye devam ettiğini söyledi.

Şahin, sektördeki tekelin yalnızca menajerlerle sınırlı olmadığını, büyük oyuncuların da bu düzene katkı sağladığını belirtti. "Bu adaletsizliğe karşı hâlâ direniyorum. Yoksa canıma kıyardım," diyen Şahin, tiyatro yaparak hayata tutunmaya çalıştığını söyledi. Şahin, ünlü olmanın bedelinin bedenle, ruhla veya ahlakla ödenmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Hazal Kaya'dan sert tepki

Hazal Kaya ise sektördeki bu açıklamalara tepki gösterdi. Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız açıklamalarla büyük itiraflar atamazsınız. Gücünü aklından, fikrinden ve vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye onu bıçaklayamazsınız," diyerek, kadınların başarılarını hedef alan bu tür eleştirilere karşı sert bir duruş sergiledi.