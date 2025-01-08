Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin ekonomik hedeflerini ve küresel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Şimşek, Türkiye'nin enflasyon hedeflerini ve ihracat stratejilerini aktarırken, dünya ekonomisindeki belirsizliklerin Türkiye’yi nasıl etkileyeceği üzerine de önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin enflasyonla mücadeleye yönelik hedeflerini duyurdu. Bakan, 2025 yılı için enflasyonu yüzde 20 civarına çekmeyi amaçladıklarını belirtti. İlerleyen yıllarda, enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor, bir sonraki sene için hedef yüzde 10’lara inerken, orta vadede tek haneli rakamlara ulaşılması planlanıyor.

Şimşek, Türkiye'nin 2025 yılına dair kısa vadeli ekonomik hedeflerinin büyük oranda olumlu olduğunu vurguladı. Küresel ekonomik belirsizlikler ve siyasi dinamiklerin etkisiyle büyüme hızının Türkiye'nin yakın coğrafyasında özellikle Avrupa ve Orta Doğu'da hızlanması bekleniyor. Bu da Türkiye'nin ihracatına olumlu yansıyacak.

Dış ekonomik trendler ve Türkiye'ye yansımaları

Bakan Şimşek, Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 76’sının Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yapıldığını belirtti. 2025’te bu bölgelerde büyümenin daha hızlı olması, Türkiye’nin dış ticaretine büyük katkı sağlayacak. Şimşek, ayrıca küresel enflasyondaki düşüşün Türkiye için destekleyici bir faktör olduğuna dikkat çekti.

Dünya genelindeki emtia fiyatlarında herhangi bir büyük değişiklik öngörülmüyor, bu da Türkiye'nin cari açığını sınırlama konusunda bir fırsat sunuyor. Jeopolitik gelişmelerin de Türkiye’nin artan stratejik önemi açısından önemli olduğunun altını çizen Bakan Şimşek, bu süreçte Türkiye’nin küresel sorunlara liderlik etme rolünün arttığını ifade etti.

Küresel ekonomik zorluklar ve Türkiye’nin stratejisi

Bakan Şimşek, dünya ekonomisinin uzun vadede karşı karşıya kaldığı önemli sorunları da dile getirdi. Küresel ticaretin parçalanması, korumacılık, yaşlanan nüfus gibi faktörlerin ekonomiye olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Özellikle ABD ve Çin arasındaki jeostratejik rekabetin küresel ticareti şekillendirdiğini ve bu durumun ticaret politikalarıyla Türkiye’yi etkileyeceğini kaydetti.

Küresel imalat sanayinin üretim üslerinin kayması, Çin'in küresel imalat payının arttığını gösteriyor. Bu durum, Türkiye için tedarik zincirlerinde yeni fırsatlar yaratabilir. Şimşek, dost ülkelerden tedarikin önemli bir trend haline geldiğini ve Türkiye'nin bu trendden fayda sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Jeopolitik gelişmeler

Jeopolitik gelişmelerin, özellikle Türkiye'nin stratejik öneminin arttığı bir dönemde, dış ilişkiler ve güvenlik politikaları daha fazla ön plana çıkıyor. 2025’te, Türkiye'nin bu alandaki liderlik rolü dünya genelinde daha fazla takdir edilmesi bekleniyor.