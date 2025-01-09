Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracatçılardan üreticilere kadar birçok işletmeye verdiği destekle büyük bir kredi miktarına ulaşmış durumda. Bakanlığın verilerine göre, 2009'dan 2024 yılı sonuna kadar Hazine destekli kefalet sistemiyle kullandırılan kredi miktarı 923 milyar 766 milyon 699 bin liraya ulaştı. Bu krediler için sağlanan kefalet ise 775 milyar 231 milyon 289 bin lira oldu. Ayrıca, kefalet risk bakiyesi de 171 milyar 52 milyon 30 bin lira olarak hesaplandı.

KOBİ'ler ve KOBİ dışındaki tüm firmalar, teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişimde zorluk yaşamamaları için bu sistemden faydalanabiliyor. Üretici ve ihracatçı firmalar da bu destekten yararlanmakta.

Ticari kredilerde en yüksek pay imalat sanayinin

Sistem kapsamında kullandırılan ticari kredi tutarı 882 milyar 126 milyon 21 bin lira olurken, bu krediler için sağlanan kefalet 741 milyar 735 milyon 252 bin lira olarak belirlendi. Ticari kredilere yönelik kefalet risk bakiyesi ise 171 milyar 45 milyon 528 bin lira oldu.

Ticari krediler, türlerine göre incelendiğinde 658 milyar 87 milyon 348 bin lira ile işletme kredileri en büyük payı alırken, bunu 67 milyar 47 milyon 959 bin lira ile yatırım kredileri ve 16 milyar 599 milyon 944 bin lira ile gayri nakdi krediler takip etti.

Toplamda 1 milyon 378 bin 577 ticari kredi kullandırıldı.

Sektörlere göre kefalet dağılımı

Kefalet tutarı, sektörler bazında da detaylandırıldı. Bu bağlamda, kefalet tutarının en yüksek payını imalat sanayi aldı. 310 milyar 638 milyon lira ve yüzde 41,88 ile en yüksek payı imalat sanayi alırken, 246 milyar 268 milyon lira ve yüzde 33,2 payla toptan ve perakende ticaret, motorlu araç servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri ikinci sırada yer aldı.

Diğer sektörlerin kefalet tutarları ise şu şekilde sıralandı:

İnşaat: 70 milyar 639 milyon lira (yüzde 9,52)

Taşımacılık, depolama ve haberleşme: 28 milyar 616 milyon lira (yüzde 3,86)

KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere sağlanan kefalet

Hazine destekli kefalet sisteminden KOBİ'lere 485 milyar 234 milyon 385 bin lira, KOBİ dışı işletmelere ise 120 milyar 598 milyon 332 bin lira kefalet imkanı sağlandı. Bu sayede, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra büyük işletmeler de finansmana daha kolay erişebiliyor.