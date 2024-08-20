Koza İpek Grubu, Hazine'ye ait hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredilmesinin ardından, Borsa İstanbul'da işlem gören üç halka açık şirketinin hukuki durumunda bir değişiklik olmayacağını duyurdu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Koza Altın, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri ve İpek Doğal Enerji Kaynakları'nın borsa işlemlerinin devam edeceği vurgulandı. Hisse fiyatlarındaki keskin yükseliş ise dikkat çekti.

Hazine hisseleri TVF’ye devredildi

Koza İpek Grubu'nun Hazine mülkiyetindeki hisseleri, Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredildi. Bu durumun ardından, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin hukuki statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Koza Altın, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri ve İpek Doğal Enerji Kaynakları'nın borsada işlem görmeye devam edeceği bildirildi.

KAP’a yapılan açıklamada, Koza İpek Grubu ve bağlı şirketlerinin daha önce yapılan açıklamalarına atıfta bulunuldu. Şirketlerin hukuki durumunda yapılan düzenlemelerin ardından, Hazine'ye ait hisselerin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi'ne devriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı 20 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Açıklamada, borsa yatırımcılarının haklarının korunacağı ve şirketlerin ortaklık yapısının bozulmayacağı ifade edildi.

Hisse senedi performansı

Hisse senedi piyasasında önemli hareketler gözlemlendi. Koza Altın hisseleri saat 10:07 itibarıyla yüzde 7,9 artışla 26,08 liradan işlem görürken, Koza Anadolu Metal Madencilik hisseleri yüzde 8 artışla 76,10 liradan işlem görüyor. İpek Doğal Enerji Kaynakları hisseleri ise yüzde 9,9 primle 54,20 lirada tavan oldu. Aynı saatte BIST-100 endeksi ise yüzde 0,2 ekside bulunuyordu.

TVF'ye devredilen şirketler

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Holding’in 12 şirketinden üçünün halka açık olduğu belirtilmişti. Hazine hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’na devri, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kesinleşti.