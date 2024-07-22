Hazine, düzenlediği iki tahvil ihalesinde toplam 20,98 milyar TL'lik satış gerçekleştirdi. İhaleler öncesinde yapılan 22,75 milyar TL'lik ROT (Rekabetçi Olmayan Teklif) satışlarla birlikte toplam satış 43,73 milyar TL'ye ulaştı. İhalelerde sabit kuponlu ve TÜFE'ye endeksli tahvillerin satışları yapıldı.

Sabit kuponlu tahvil ihalesi

Hazine'nin 2 yıl (574 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 16 milyar 284,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışların nominal tutarı 14 milyar 318,1 milyon TL olurken, ihaleye 23 milyar 987,1 milyon TL teklif geldi. Bu tahvil ihalesinde bileşik faiz oranları en düşük yüzde 42,10, ortalama yüzde 42,25 ve en yüksek yüzde 42,44 seviyelerinde gerçekleşti. Basit faiz oranı ise ortalama yüzde 38,54 oldu.

Fiyat ve kupon ödemeleri

İhalede oluşan minimum fiyat 113.563 TL, ortalama fiyat ise 113.733 TL olarak belirlendi. 6 ayda bir yüzde 18,50 kupon ödemesi yapılacak olan bu tahvillerin ihraç tarihi 24 Temmuz 2024, geri ödeme tarihi ise 18 Şubat 2026 olarak açıklandı.

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi

5 yıl (1.743 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde ise 11 milyar 568,1 milyon TL teklif gelirken, net satış 4 milyar 693,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışların nominal tutarı 4,58 milyar TL oldu. Bu ihalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde 3,85, reel bileşik faiz oranı ise en düşük yüzde 3,70, ortalama yüzde 3,88 ve en yüksek yüzde 4,02 seviyelerinde belirlendi.

Fiyat ve kupon ödemeleri

İhalede oluşan minimum fiyat 101.867 TL, ortalama fiyat ise 102.472 TL oldu. 6 ayda bir yüzde 1,24 reel kupon ödemesi yapılacak olan bu tahvillerin valör tarihi 24 Temmuz 2024, geri ödeme tarihi ise 2 Mayıs 2029 olarak açıklandı.