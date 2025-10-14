Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirdiği iki ayrı tahvil ihalesiyle toplam 61 milyar 119,9 milyon lira borçlanmaya gitti. Tahvil, devletin bütçe açığını kapatmak veya vadesi gelen borçlarını ödemek için yatırımcılardan topladığı finansman aracı olarak biliniyor.

İlk ihalede 2 yıl vadeli tahvil satışı

Bakanlık ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,39 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 37,04, bileşik faiz ise yüzde 40,46 olarak gerçekleşti.

Nominal teklifin 49 milyar 225,6 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 26 milyar 58 milyon lira, net satış 25 milyar 969,3 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan gelen 10 milyar 275 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 21 milyar 280,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 9 milyar 500 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

10 yıl vadeli tahvilde yeniden ihraç

İkinci ihalede, 10 yıl (3.612 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,03 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede basit faiz yüzde 29,67, bileşik faiz ise yüzde 31,87 olarak belirlendi.

Nominal teklif 16 milyar 652,6 milyon lira, nominal satış 10 milyar 760 milyon lira, net satış 11 milyar 125,6 milyon lira oldu.

Kamudan teklif gelmezken, piyasa yapıcılarından 8 milyar 501 milyon liralık teklif alındı ve 4 milyar 250 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

Toplam borçlanma 61,1 milyar lira

Her iki ihalenin ardından Hazine’nin toplam borçlanması 61 milyar 119,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Uzmanlar, yüksek bileşik faiz oranlarının piyasadaki fonlama maliyetlerini yansıttığını, Hazine’nin uzun vadeli borçlanmalara yeniden ağırlık verdiğini belirtiyor.