Torbalı’da İlk Kez Kitap Günleri: Edebiyatın Kalbi 6 Gün Boyunca Atacak

Bunlar da ilginizi çekebilir

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenecek buluşmanın, İzmir ekonomisine ve Ege Bölgesi iş dünyasına yönelik önemli mesajlar içermesi bekleniyor.

Toplantıda, Bakan Şimşek’in hükümetin ekonomik vizyonuna dair değerlendirmelerde bulunması, iş dünyasından gelen soruları yanıtlaması ve mevcut politikaların etkilerine ilişkin bilgiler paylaşması öngörülüyor.

İzmir Ticaret Odası’nda yapılacak toplantıya; İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın yanı sıra, İzmir’in önde gelen iş insanları, sanayicileri ve ekonomi çevreleri katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 10 Eylül Çarşamba günü İzmir’e geliyor. İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşecek “İzmir İş Dünyası Toplantısı”, saat 15.00’te başlayacak.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.