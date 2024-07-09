Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde toplam 4, Aydın'ın Didim ilçesinde 2, Kuşadası, Malatya, Kırşehir, Sakarya ve Yalova'da ise birer olmak üzere 11 taşınmazın satışını gerçekleştirecek. İhaleler için teklif verme süreleri belirlendi: Antalya taşınmazları için son tarih 30 Temmuz, Didim ve Malatya için 31 Temmuz, diğerleri için ise 1 Ağustos olarak belirlendi.

Her bir taşınmaz için şartname bedelleri 5 bin lira ile 25 bin lira arasında değişirken, geçici teminat bedelleri 1 milyon lira ile 30 milyon lira arasında değişiklik gösteriyor. İhaleler kapalı zarf yöntemiyle ve "pazarlık" usulüyle yapılacak.

Teklif sahipleri, her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alarak ve gerekli belgeleri belirlenen adrese son teklif verme tarihine kadar teslim ederek ihalelere katılabilecekler.

İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alarak ayrı ayrı teklif sunması ve ilgili belgeleri İdarenin "Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/Ankara" adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.