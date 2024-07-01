Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede ise, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Altın tahvili ihalesi

Altın tahvili, yatırımcılara güvenli bir yatırım aracı sunarken, aynı zamanda düzenli getiri sağlamayı hedefliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak bu doğrudan satış, yatırımcıların altın üzerinden kazanç elde etmelerine olanak tanıyacak. 2 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli olan bu tahvil, düşük riskli yatırım arayanlar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Altına dayalı kira sertifikası ihalesi

Altına dayalı kira sertifikası ise, kira ödemeleri ile yatırımcılara düzenli gelir sağlayan bir başka yatırım aracı. Yine 2 yıl vadeli ve 6 ayda bir kira ödemeli olan bu sertifika, yatırımcılara hem altının değer artışından faydalanma hem de düzenli kira geliri elde etme imkanı sunuyor.