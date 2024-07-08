Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki önemli ihale düzenleyerek yatırımcıların ilgisini çekecek. İç borç ihraç takvimine göre, 9 ay vadeli hazine bonosunun ve 7 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İhalelerin detayları

Vade: 9 ay (273 gün)

Tip: Kuponsuz

Yeniden ihraç: Hazine, yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda daha önce ihraç edilmiş olan bu bonosunu yeniden piyasaya sunacak.

Devlet tahvili ihalesi

Vade: 7 yıl (2471 gün)

Tip: Değişken faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli

Yeniden ihraç: Bu tahvilin yeniden ihracı da yatırımcılara mevcut tahvilleri tekrar satın alma fırsatı sunacak.

Bu ihaleler, devletin iç borçlanma stratejisinin bir parçası olarak, ekonomik dengelerin korunmasına katkı sağlıyor. Özellikle uzun vadeli tahviller, devletin uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynuyor.