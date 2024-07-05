Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz ayının ikinci haftasında dört önemli ihale gerçekleştirecek. İki gün sürecek olan ihalelerde, devlet tahvilleri ve hazine bonoları yatırımcılarla buluşturulacak. Bu ihaleler, yatırımcıların farklı vade ve getiri seçeneklerine erişimini sağlayacak.

8 Temmuz'daki ihaleler

İlk ihale, 9 ay (273 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracını kapsıyor. Bu kısa vadeli hazine bonosu, yatırımcılara kısa süreli ve düşük riskli bir yatırım imkanı sunuyor.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihale ise 7 yıl (2471 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını içeriyor.

9 Temmuz'daki İhaleler

9 Temmuz'da gerçekleşecek ilk ihale, 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli ve Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını kapsıyor.

Aynı gün düzenlenecek diğer ihale ise 4 yıl (1582 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını içeriyor. Bu sabit kuponlu tahvil, yatırımcılara düzenli ve öngörülebilir bir getiri sunarak, özellikle sabit gelir arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor.

İhale takvimi

8 Temmuz 2024

9 ay (273 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı

7 yıl (2471 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı

9 Temmuz 2024

4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı

4 yıl (1582 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı