Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in adıyla yapılan sahte videoların sosyal medyada dolaşımdan kaldırıldığını açıkladı. Yazılı bir açıklama yaparak, yapay zeka tarafından oluşturulan bu tür sahte videoların artan bir dolandırıcılık yöntemi olduğuna dikkat çekti.

Bakanlık, kötü niyetli kişilerin yapay zeka teknolojilerini kullanarak tanınmış kişilerin ses ve görüntülerini manipüle edip gerçek olmayan içerikler ürettiğini belirtti. Bu sahte videoların hızla yayıldığını ve genellikle yatırım tavsiyeleri gibi güven inşa edici mesajlar içerdiğini ifade etti.

Vatandaşların bu tür videoları doğru kabul ederek yatırım yapmamaları gerektiği vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, herhangi bir resmi yatırım tavsiyesi için yapay zeka tarafından seslendirilen videolara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaya ve sosyal medyada dolaşan şüpheli içeriklere karşı temkinli olmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yapay zeka dolandırıcılığı günümüzün en önemli tehlikelerinden bir tanesidir. Kötü niyetli kişiler yapay zeka yazılımlarını kullanarak gerçek olmayan (sahte) videolar yayınlamaktadır. Sosyal medya mecralarında tanınan isimlerin video görselleri kullanılarak istenilen mesajlar yapay zeka seslendirmesi ile dolaşıma verilmektedir. Hızla yayılan bu dolandırıcılık videolarının sahte olduğunu anlamak ise oldukça zordur. Mağduriyet yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı her zamankinden daha dikkatli olmaya davet ediyoruz ve bu tür videolara inanarak yatırım yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de yapay zeka tarafından konuşturularak vatandaşlarımıza yatırım tavsiyesi verdiği videolar şikayetimizle sosyal medya mecralarından kaldırılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımızın yatırım tercihlerine yönelik olarak Sayın Bakanımızın herhangi bir tavsiyesi olmayacağı da aşikardır" denildi.