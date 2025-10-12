Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvili ihalesi düzenleyeceğini duyurdu.

Bakanlık, söz konusu tahvilin yeniden ihracının yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Hazine yarın yeniden ihraç yapacak

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede 1792 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 3,06 reel kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvili satışa sunulacak.

Yeniden ihraç yöntemiyle yapılacak satışta, yatırımcıların ilgisi ve piyasa koşulları belirleyici olacak.

TÜFE’ye endeksli tahviller nedir?

TÜFE’ye endeksli tahviller, yatırımcılara enflasyon oranına bağlı getiri sağlayan borçlanma araçlarıdır.

Bu tahviller, devletin iç borçlanma stratejisinde enflasyon riskini dengelemek amacıyla kullanılır.

Yatırımcılar, 6 ayda bir reel faiz gelirine ek olarak, enflasyon farkı üzerinden de kazanç elde eder.

Bakanlık takvimi kapsamında yılın son çeyreği

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma programı çerçevesinde Ekim-Aralık 2025 döneminde çeşitli tahvil ve kira sertifikası ihaleleri planlıyor.

Yıl sonuna kadar yapılacak yeni ihraçlarla birlikte, iç borç çevirme oranının program hedefleri doğrultusunda seyretmesi bekleniyor.