Hazine ve Maliye Bakanlığı, 14 Ağustos 2024 valörlü ve 12 Ağustos 2026 itfa tarihli 2 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihraç etti. Toplam ihraç tutarı 3 milyar 477 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

Kira sertifikası ve ihale süreci

İhracın sonucuna ilişkin duyuru Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

Yatırımcılar ve piyasa etkileri

Bu ihraç, piyasada likidite yönetimi ve kamu finansmanı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yatırımcıların sabit getirili kira sertifikalarına olan ilgisi, devletin mali yönetim stratejileriyle uyumlu bir şekilde piyasa koşullarına adapte olmasını sağlıyor.

İhracın detayları

İhraç tutarı: 3 milyar 477 milyon 500 bin lira

Valör tarihi: 14 Ağustos 2024

İtfa tarihi: 12 Ağustos 2026

Vade süresi: 2 yıl

Getiri tipi: Sabit getirili

Bankalara bilgi iletimi

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.