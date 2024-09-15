Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Eylül Pazartesi günü iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. İç borçlanma stratejileri doğrultusunda düzenlenecek ihalelerin detayları açıklandı.

Sabit kuponlu devlet tahvili

İlk ihalede, 2 yıl vadeli ve 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemesi yapılan sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Bu tahvilin vadesi 693 gün olarak belirlenmiş olup, yatırımcılara düzenli kupon ödemesi sağlayacak.

TÜFE'ye endeksli devlet tahvili

İkinci ihalede ise, 3 yıl vadeli ve 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemesi gerçekleştiren, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç edileceği duyuruldu. Bu tahvilin toplam vadesi 1064 gün olacak ve enflasyon oranına göre kupon ödemesi yapılacak.