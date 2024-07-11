Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada hızla yayılan ve Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarına yapay zeka ile eklenmiş sahte içeriklere ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, bu tür içeriklerin asılsız olduğunu ve vatandaşların bu tür paylaşımlara inanmamaları gerektiğini vurguladı.

Sahte "güneşlenme vergisi" iddiası

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın konuk olduğu bir yayına yapay zeka ile seslendirme eklendiği ve vergi konulu gerçek olmayan içeriklerin sosyal medyada paylaşıldığı görülmüştür. Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Yapay zeka ve sahte içerikler

Son dönemde yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, gerçek dışı içeriklerin üretilmesi ve sosyal medyada yayılması kolaylaştı. Bu da yanlış bilgilendirmelerin ve kamuoyunun yanıltılmasının önünü açıyor.

Bakan Şimşek'in "güneşlenme vergisi alınacağı"nı söylediği iddia edilen sahte içerik, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Pek çok kullanıcı, bu içeriğin gerçek olup olmadığını sorgulamadan paylaştı ve tepki gösterdi.

Gerçek bilgiye erişim

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların doğru bilgiye erişmeleri için resmi açıklamalara ve güvenilir kaynaklara başvurmalarını önerdi. Bakanlık yetkilileri, sahte içeriklerin yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Doğru bilgilendirme çabası

Bakanlık yetkilileri, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına her türlü çabayı gösterdiklerini ve sahte içeriklerle mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti. Vatandaşların bu tür sahte içeriklere karşı dikkatli olmaları ve resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeleri gerektiği vurgulandı.