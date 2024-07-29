Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu'nun risk analiz sistemi üzerinden yaptığı tespitler sonucu büyük mükellefler üzerindeki vergi incelemelerini artırdığını açıkladı. İşte detaylar...
Risk analiz sistemi tespitleri
İnceleme altındaki mükellefler: Bakanlık, 2 bin 815 büyük mükellefin yüzde 27'si üzerinde vergi incelemeleri devam ettiğini açıkladı.
Gelecek planlar: Bu oranın ilerleyen dönemlerde daha da artırılması planlanıyor.
Sürekli zarar beyan eden mükellefler
İncelemeler: Sürekli zarar beyan eden ve beyanları riskli değerlendirilen 735 mükellef üzerinde de vergi incelemeleri yürütülüyor.
Vergi inceleme istatistikleri ve şeffaflık
Yıllık faaliyet raporu: Vergi inceleme istatistikleri, mükellef büyüklüklerine göre tespit edilerek Vergi Denetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporunda kamuoyuyla paylaşılacak.
Yeni vergi düzenlemeleri ve değişiklikler
Vergi cezaları: Vergi cezalarının artırılacağı ve bazı istisna ve indirimlerin kaldırılacağı açıklandı.
Kayıt dışı ekonomi: Kayıt dışı ekonomi ile daha güçlü bir mücadele hedefleniyor.
Asgari kurumlar vergisi
Yeni düzenleme: İstisnalar nedeniyle ödenecek vergisi çıkmayan mükellefler için yurt içi asgari kurumlar vergisi getiriliyor.
Vergi oranı: Kazançlarından istisna ve indirimler düşüldüğünde ödenecek vergisi çıkmayan mükellefler, bu indirimler düşülmeden önceki kurum kazançları üzerinden yüzde 10 oranında asgari vergi ödeyecekler.
Bakanlık uyarısı
Sosyal medya paylaşımları: Bakanlık, sosyal medyada dijital vergi levhası bilgilerinin paylaşılması üzerine açıklama yapma zarureti doğduğunu belirtti.
Açıklama: Mükelleflerin beyanlarının doğruluğunu sağlamak amacıyla yapılan incelemelerin devam ettiği vurgulandı.