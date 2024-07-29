Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu'nun risk analiz sistemi üzerinden yaptığı tespitler sonucu büyük mükellefler üzerindeki vergi incelemelerini artırdığını açıkladı. İşte detaylar...

Risk analiz sistemi tespitleri

İnceleme altındaki mükellefler: Bakanlık, 2 bin 815 büyük mükellefin yüzde 27'si üzerinde vergi incelemeleri devam ettiğini açıkladı.

Gelecek planlar: Bu oranın ilerleyen dönemlerde daha da artırılması planlanıyor.

Sürekli zarar beyan eden mükellefler

İncelemeler: Sürekli zarar beyan eden ve beyanları riskli değerlendirilen 735 mükellef üzerinde de vergi incelemeleri yürütülüyor.

Vergi inceleme istatistikleri ve şeffaflık

Yıllık faaliyet raporu: Vergi inceleme istatistikleri, mükellef büyüklüklerine göre tespit edilerek Vergi Denetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporunda kamuoyuyla paylaşılacak.

Yeni vergi düzenlemeleri ve değişiklikler

Vergi cezaları: Vergi cezalarının artırılacağı ve bazı istisna ve indirimlerin kaldırılacağı açıklandı.

Kayıt dışı ekonomi: Kayıt dışı ekonomi ile daha güçlü bir mücadele hedefleniyor.

Asgari kurumlar vergisi

Yeni düzenleme: İstisnalar nedeniyle ödenecek vergisi çıkmayan mükellefler için yurt içi asgari kurumlar vergisi getiriliyor.

Vergi oranı: Kazançlarından istisna ve indirimler düşüldüğünde ödenecek vergisi çıkmayan mükellefler, bu indirimler düşülmeden önceki kurum kazançları üzerinden yüzde 10 oranında asgari vergi ödeyecekler.

Bakanlık uyarısı

Sosyal medya paylaşımları: Bakanlık, sosyal medyada dijital vergi levhası bilgilerinin paylaşılması üzerine açıklama yapma zarureti doğduğunu belirtti.

Açıklama: Mükelleflerin beyanlarının doğruluğunu sağlamak amacıyla yapılan incelemelerin devam ettiği vurgulandı.