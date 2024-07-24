Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23 Temmuz 2024 tarihinde, sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 milyar TL tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihraç edildiği belirtildi. Sertifikanın valör tarihi 24 Temmuz 2024, itfa tarihi ise 22 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Sertifikaya ait ISIN kodu ise TRD220726T13 olarak duyuruldu.

Bankalara bilgilendirme

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bilgisi, 23 Temmuz 2024 Salı günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (T.C. Merkez Bankası) tarafından Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (İHS) aracılığıyla iletilecek. Bu yöntem, sürecin şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Finansal istikrarın önemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu adımı, finansal piyasalarda istikrarı koruma ve yatırımcıların güvenini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Sabit kira getirili kira sertifikaları, yatırımcılar için güvenilir ve sabit getiri sağlayan bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Kira sertifikalarının rolü

Kira sertifikaları, İslami finans prensiplerine uygun olarak geliştirilen ve sabit kira getirisi sağlayan yatırım araçlarıdır. Bu sertifikalar, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için cazip bir yatırım seçeneği sunar. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu sertifika ihracı, piyasalara likidite sağlamak ve ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla önemli bir rol oynamaktadır.