Hazine, gelecek hafta düzenleyeceği ihale programı kapsamında üç farklı tahvil için ihaleye çıkacak. Ayrıca bir kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

İhale programı detayları

Hazine'nin ihale programına göre, 22 Temmuz Pazartesi günü iki farklı tahvil yeniden piyasaya sunulacak:

2 yıl (574 gün) vadeli, 18 Şubat 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil

5 yıl (1.743 gün) vadeli, 2 Mayıs 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil

23 Temmuz Salı günü ise bir başka tahvil ve kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek:

9 yıl (3.360 gün) vadeli, 5 Ekim 2033 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil

2 yıl (728 gün) vadeli, 22 Temmuz 2026 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikası

İç borç Ödemesi

Hazine'nin gelecek hafta toplam 53 milyar 56 milyon TL iç borç ödemesi bulunuyor. Bu ödemenin 47 milyar 252 milyon TL'si piyasaya, 5 milyar 804 milyon TL'si ise kamuya yapılacak.