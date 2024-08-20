Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, Türkiye’nin hazır giyim üretiminde dünya genelinde en yüksek maliyetli ülkelerden biri haline geldiğini belirtti. Tekin, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün son 7 aylık ihracatında yüzde 10 oranında bir düşüş yaşandığını ve AHKİB’in ihracatında bu gerilemenin yüzde 1,1 düzeyinde olduğunu açıkladı.

Tekin, Avrupa'nın önde gelen moda markalarının tedarik zincirlerini Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere Pakistan, Hindistan ve Kuzey Afrika’ya kaydırdığını ifade etti. Türkiye’nin, artan maliyetler ve sabit döviz kuru karşısında bu ülkelerle rekabet etme kapasitesinin giderek zorlaştığını vurguladı.

Tekin, "Türkiye’nin hazır giyim üretimindeki maliyetlerin artmasıyla birlikte, dünya genelindeki rekabet gücümüz ciddi şekilde zayıfladı. Avrupa moda devleri, maliyet avantajı sağlamak amacıyla üretimlerini daha uygun maliyetli ülkelere kaydırıyorlar. Bu durum, Türk hazır giyim sektörünün ihracatında belirgin bir düşüşe neden oldu ve rekabetçilik konusunda büyük bir zorluk yaratıyor," dedi.