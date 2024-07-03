Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2024 enflasyon verilerini yayımladı. Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda ise yüzde 71,60 oranında artış gösterdi. Bu veriler, temmuz ayında yapılacak olan memur ve emekli maaş zamlarını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkını da ortaya koydu.

Kira artışı ve enflasyon etkisi

Yüzde 25 kira artış sınırının sona ermesiyle birlikte, açıklanan enflasyon verileri hem ev sahipleri hem de kiracılar için büyük önem taşıyor. Enflasyon oranındaki bu yüksek artış, kiracıların ve ev sahiplerinin mali durumlarını doğrudan etkiliyor.

Temmuz zammı beklentisi

Memur ve emekliler için temmuz ayında yapılacak maaş zamlarının ne kadar olacağı, açıklanan bu enflasyon verileriyle şekillenecek. Yıllık yüzde 71,60 oranındaki enflasyon artışı, maaş zamları konusunda ciddi bir belirleyici faktör olacak.