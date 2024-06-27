Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 21 Haziran haftasında 55 milyar 219 milyon lira azalarak 13 trilyon 627 milyar 781 milyon liraya geriledi.

Kredi hacmindeki düşüş

BDDK'nın haftalık bültenine göre, 21 Haziran itibarıyla bankacılık sektörünün kredi hacmi bir önceki hafta 13 trilyon 683 milyar lirayken, 55 milyar 219 milyon lira azalarak 13 trilyon 627 milyar 781 milyon liraya düştü. Bu düşüş, sektördeki kredi talebinin zayıfladığını ve bankaların kredi verme politikalarında değişiklikler olabileceğini gösteriyor.

Tüketici kredilerindeki durum

Tüketici kredilerinin toplam tutarı, 21 Haziran itibarıyla 1 milyar lira düşüşle 1 trilyon 703 milyar 248 milyon liraya geriledi. Bu tutarın 446 milyar 494 milyon lirası konut kredilerinden, 90 milyar 3 milyon lirası taşıt kredilerinden ve 1 trilyon 166 milyar 750 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluşuyor. Taksitli ticari kredilerin tutarı ise 1 milyar 436 milyon lira azalarak 1 trilyon 686 milyar 227 milyon liraya düştü.

Bireysel kredi kartı alacaklarında da gerileme görüldü

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,8 azalışla 1 trilyon 435 milyar 150 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 519 milyar 884 milyon lirası taksitli, 915 milyar 266 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.

Toplam Mevduatta artış söz konusu

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise, bankalar arası dahil, geçen hafta 101 milyar 324 milyon lira artarak 16 trilyon 493 milyar 105 milyon liraya yükseldi. Bu artış, bankaların mevduat toplama kapasitesindeki güçlenmeyi ve müşteri güvenini yansıtıyor.

Takipteki alacaklar ve yasal öz kaynaklar artış seyrinde

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 479 milyon lira artışla 214 milyar 896 milyon liraya çıktı. Bu alacakların 171 milyar 80 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 6 milyar 834 milyon lira artarak 2 trilyon 947 milyar 563 milyon liraya ulaştı.

Kur Korumalı Mevduat'ta durum nasıl?

Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi geçen hafta yüzde 1,7 oranında 35 milyar 775 milyon lira azalarak 2 trilyon 32 milyar 788 milyon liraya geriledi. Bu azalma, döviz kurlarındaki hareketlenmelerin ve yatırımcı tercihlerinin değişkenliğini ortaya koyuyor.