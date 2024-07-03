2024 yılı Haziran ayında Türkiye'nin ihracat ve ithalat rakamları düştü, ancak dış ticaret açığı önemli ölçüde arttı.

Dış ticaret açığındaki artışın sebepleri

İhracat ve ithalat rakamları

Haziran ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalarak 18 milyar 569 milyon dolar seviyesine geriledi. İthalat ise yüzde 4,1 oranında azalışla 25 milyar 4 milyon dolar oldu.

Yıllık ve aylık veriler

Ocak-Haziran 2024 döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında artarak 125 milyar 446 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 8,5 oranında azalarak 168 milyar 686 milyon dolar olarak kaydedildi. Yıllık bazda dış ticaret hacmi yüzde 4,3 oranında azalarak 294 milyar 132 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret hacmi

2024 yılı Haziran ayında dış ticaret hacmi yüzde 6,9 oranında azalarak 43 milyar 574 milyon dolar oldu. Bu düşüş, hem ihracat hem de ithalat kalemlerindeki azalmadan kaynaklanıyor.

Enerji ve Altın Hariç Dış Ticaret

Enerji ve altın hariç rakamlar

Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 8,1 puan azalarak yüzde 89,9 olarak gerçekleşti.

Karşılama oranları

İhracatın ithalatı karşılama oranı genel olarak 5,4 puan azalarak yüzde 74,3 seviyesine geriledi. Enerji verileri hariç tutulduğunda ise bu oran yüzde 85,8 olarak kaydedildi.