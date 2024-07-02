Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da limon üreticileri, talep azlığı nedeniyle ürünlerini satamayıp ağaçlarını kesmek zorunda kaldı. Depolarda çürüyen limonlar nedeniyle fiyatlar hızla yükselerek pazarlarda 80 TL'ye kadar ulaştı.

Limon üreticileri zor durumda

Adana'da, 150 bin dönüm alanda yetiştirilen mayer cinsi limonun hasadı 2023 yılının Eylül ayında başladı. İlk hasatta kilosu 4-5 TL’ye satılan limonun fiyatı, talep olmaması nedeniyle 30 kuruşa kadar düştü. Çiftçiler, satamadıkları limonları ağaçlarıyla birlikte kesmek zorunda kaldı.

Depolarda çürüyen limonlar, fiyatları uçurdu

Soğuk hava depolarına gönderilen limonların yüzde 50-60’ı çürüdü. Bu durum, limon fiyatlarını hızla yukarı çekti. Şu anda halde birinci kalite limon 50 TL, market ve pazarlarda ise 70-80 TL arasında satılıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, limonların depoda çürümesinin fiyatları artırdığını belirtti.

Başkan Doğan, geçen yıl limon fiyatlarının düşük olması nedeniyle üreticilerin zarar ettiğini ve bu yüzden ağaçlarını kestiklerini ifade etti. Ayrıca, tarım işçisi sorunu da limonların depoya az konulmasına neden oldu. Kasım ve Aralık aylarında hasadı yapılan limonların depoya az girmesi, bu yıl fiyatların yükselmesine yol açtı.

Mehmet Akın Doğan, limon fiyatlarının yaklaşık 1,5 ay sonra başlayacak hasatla birlikte düşeceğini öngörüyor. Ancak şu anda, depolarda çürüyen limonlar nedeniyle fiyatlar oldukça yüksek seviyelerde. Doğan, limonun bu kadar yüksek fiyattan satılmasının üreticileri üzdüğünü belirtti.