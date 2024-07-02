Milyonlarca emekli ve memur Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon oranlarına göre yapılacak zammı bekliyor.

Altı aylık enflasyon farkına göre memur maaşı ve emekli aylığı temmuz zamlarının ne kadar olacağı milyonlarca yurttaşın gündeminde yer almaya devam ediyor.

TÜİK mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 75,45 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre de yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, Nisan ayı için 3,18 ve mayıs için 3,37 enflasyon farkı kesinleşti.

Mayıs ayı itibarıyla da SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için beş aylık enflasyon fark toplamı yüzde 22,72 olarak belirlendi.

Yarın (3 Temmuz) açıklanacak olan enflasyon verileri haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,81 olacak.

ENAG mayıs enflasyonunu yüzde 5,66 olarak açıkladı

TÜİK’in ilan ettiği resmî enflasyon oranları birçok iktisatçı, sosyal politika uzmanı tarafından eleştiriliyor. Enflasyon oranlarında Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) oranları gerçeğe yakın bulunuyor. ENAG, Tüketici Fiyat Endeksini mayıs ayında yüzde 5,66, yıllık enflasyonu da yüzde 120,66 olarak açıklamıştı.

TÜİK’in hesaplamasına göre memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam alacak.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek. Altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Memur 'TÜİK enflasyonunun' altında zam alacak

Prof. Dr. Aziz Çelik, toplu sözleşmedeki zam formülü nedeniyle temmuz ayında memurların enflasyondan 5,5 puan düşük zam alacağını açıkladı.

Çelik, BirGün’de kaleme aldığı yazısında “Kamu görevlilerini ve emeklilerini Temmuz 2024’ten itibaren büyük şok bekliyor!” dedi. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Toplu sözleşme hükmü nedeniyle resmi enflasyonun altında zam alabilirler! 2024 ve 2025’te memurların birikimli maaş kaybı 72 bin TL’yi aşabilir. Hatalı toplu sözleşme hükmü (Hakem Kurulu kararı) nedeniyle memurlar ve memur emeklileri için Temmuz 2024 ve sonraki üç aylık dönemlerde resmi enflasyonun bile altında kalma tehlikesi var. 2024 ve 2025’te memurların birikimli kaybı 72 bin TL’yi aşabilir!”

Çelik, hükümete yakınlığıyla bilinen Memur-Sen Konfederasyonunu “300 TL için CHP önünde eylem yapan Memur-Sen 73 bin liraya varan kayıp için sessiz!” diye eleştirdi.