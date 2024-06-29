Bu oran, çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazanacak. 6 aylık enflasyon farkı, maaş zammını doğrudan etkileyecek en önemli faktör olacak.

Mayıs ayında enflasyon yüzde 3,37 artmıştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında enflasyon bir önceki aya kıyasla yüzde 3,37 artış göstermişti. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 75,45'lik bir artış yaşanmıştı. 12 aylık ortalamalara göre ise enflasyon yüzde 62,51 seviyesindeydi.

Merkez Bankası beklenti anketi: Yıl sonu enflasyonu yüzde 43,52

Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 43,52 olarak belirlendi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 31,79 olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaş zamları, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre hesaplanıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, temmuz zammı oranı da netleşecek.