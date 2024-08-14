Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti, tavuk yumurtası ve içme sütü üretiminin arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; haziran ayında tavuk eti üretimi 177 bin 740 ton, tavuk yumurtası üretimi 1 milyar 694 milyon 374 bin adet olarak gerçekleşti.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 3, tavuk eti üretimi yüzde 1, hindi eti üretimi 10,3 arttı. Ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2, tavuk eti üretimi yüzde 5,6 ve hindi eti üretimi yüzde 23,4 arttı.

921 bin 867 ton inek sütü toplandı

Haziranda ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 921 bin 867 ton oldu. İnek sütü miktarı, ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 arttı.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 3, içme sütü üretimi yüzde 7,8 azalırken; ayran üretimi yüzde 9, yoğurt üretimi yüzde 10,1 ve tereyağı üretimi yüzde 3,6 arttı. Ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 5,7, ayran üretimi yüzde 14,7, yoğurt üretimi yüzde 10, içme sütü üretimi yüzde 2,3, tereyağı üretimi yüzde 12,3 arttı.