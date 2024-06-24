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Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.

TÜİK verileirne göre güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6, inşaat sektöründe ise yüzde 0,5 azaldı.

TÜİK, Haziran ayına ilişkin hizmet, perakende, ticaret ve inşaat sektörlerine yönelik güven endekslerini açıkladı. ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına yönelik 4 sektöre ilişkin güven endekslerini paylaştı.

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