Karşıyaka Belediyesi, ‘Hedef Tertemiz Karşıyaka’ kampanyası çerçevesinde ilçe genelinde aktif olarak temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun çaba harcıyor. Son 3 ayda, 1641 sokak düzenli olarak süpürüldü ve Karşıyaka Çarşı ile pazar yerleri 111 kez yıkanarak temizlendi.

Tonlarca atık toplandı

Toplamda 90 bin 545 ton çöp ve 10 bin 10 ton moloz toplanırken, 489 adreste moloz alımı gerçekleştirildi. Ayrıca, 715 konteynerin bakımı ve onarımı da öz kaynaklarla sağlandı; 395 konteyner temizlenip boyandı.

Vatandaşlardan kampanyaya destek

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kampanyanın başarısını vatandaşların destekleriyle sağladıklarını belirterek, ilçenin daha temiz ve yaşanabilir hale gelmesi için kararlı olduklarını vurguladı. Ünsal, kurallara uymanın önemine dikkat çekerek, halktan bu konuda destek istedi.