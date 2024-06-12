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Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle dün saat 21.00 sıralarında söndürüldü. Yangında 5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Datça'da muhtar çaresizlik karşısında kendi eliyle çöpleri topladı

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Bayramiç'e bağlı Türkmenli köyü yakınlarında, dün saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Çanakkale Bayramiç ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle üç saatte söndürülürken beş hektar alan zarar gördü.

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