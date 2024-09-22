Helil Kınay Biz, Sesini Duyuramayanların Sesi Olacağız

Demokrat Kadınlar Sosyal Yardım Derneği tarafından düzenlenen "Kadın ve Demokrasi" paneline katılan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kadınların ve çocukların sesini duyuracak projelerle toplumsal cinsiyete duyarlı bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti.

"Her kadının sesi olacağız"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen ve birçok önemli ismin konuşmacı olarak yer aldığı “Kadın ve Demokrasi” konulu panelde, kadınların sesini duyurmak için toplumsal cinsiyete duyarlı çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Moderatörlüğünü TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca’nın yaptığı panele, Karabağlar’ın 58 mahallesindeki her eve ulaşacak projelerle toplumsal eşitliği sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Kınay, Karabağlar’da kadınların emeğinin her yerde olduğunu ve belediye olarak bu emeği daha görünür kılmak istediklerini ifade etti. "Biz, sesini duyuramayanların sesi olacağız" diyen Kınay, kadınların siyasette daha çok yer alması gerektiğinin altını çizdi.

"Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeler hazırlıyoruz"

Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi’nin temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kadınlar ve çocuklar için özel projelere ağırlık verdiklerini belirtti. 2025 yılı stratejik planının toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımla hazırlandığını belirten Kınay, "Kadınlara iş imkânları yaratmak için istihdam ofisleri, mobilya akademileri ve meslek eğitim programları açıyoruz. Böylece kadınların ekonomik bağımsızlık kazanmasını sağlarken, çocuklarının da daha iyi eğitim almasına katkı sunacağız" dedi.

"Ekonomik kriz en çok kadınları etkiliyor"

Panelde kadınların ekonomik zorluklar karşısında yaşadıkları sıkıntılara da değinen Başkan Kınay, "Ekonomik kriz en çok kadınları vuruyor. Kadınlar, ellerindeki kısıtlı bütçelerle evlerini geçindirmeye çalışıyor. Bu yüzden yerel yönetimlerde kadın belediye başkanı olmak çok daha anlamlı. Kadınların ihtiyaçlarını en yakından bizler duyuyoruz" diye konuştu. Kadınların görünür kılınması için daha fazla dayanışma ve iş birliği gerektiğini vurgulayan Kınay, kadınların başarıları ve mücadelelerinin daha çok öne çıkarılması gerektiğini söyledi.

"Atatürk’e borçluyuz"

Konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan borcunu dile getirerek sonlandıran Başkan Kınay, "Bugün kadın bir belediye başkanı olarak bu platformlarda konuşabiliyorsam, bunu Atatürk ve onun izinden gidenlere borçluyum" dedi. Kadınların siyasette ve toplumda daha fazla yer bulması gerektiğini belirten Kınay, Karabağlar'da bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.