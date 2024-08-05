Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kibar Mahallesi Karabağlar Belediye Hizmet Kompleksi'nde gazetecilerle biraraya gelerek başkanlıktaki 100 günlük süreci değerlendirdi. Başkan Kınay, hedeflerine yönelik yaptığı sunumda "Ben hiçbir zaman hayaller satmadım. Hiçbir zaman vazgeçenlerden olmadım" diye konuştu.

Kınay, şöyle devam etti: "Bugün biraraya gelerek Karabağlar’da 100 günümüzü nasıl geçirdik, bunu konuşacağız. İzmir'in ve ülkemizin en büyük sorunu uyuşturucu ve bağımlılıktır. Karabağlar'da da en büyük sorunlardan biri haline geldi. Bu konuda bağımlılıkla mücadele ekibi kuruldu ve arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Başkan Kınay, kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinerek, "Kentsel dönüşümde ise halkıyla birlikte kendi sorunlarını iyileştiren, çözen bir Karabağlar projesi gerçekleştirdik. Kentsel dönüşümü sadece Uzundere'de bakanlığın onay verdiği alanda değil, Karabağlar'ın her alanında düşünüyoruz. Bakanlığın yetkisi olduğu yerde bakanlıklar ve Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle her vatandaşın kentte yaşadığı hissiyatı vererek doğru bir şekilde bu dönüşümün yapılması gerektiği yönünde irademizi ortaya koyacağız. Biz hayata ve afetlere karşı dirençli kentler inşa etmek zorundayız" dedi.

Başkan Kınay, hedefe adım adım ilerlediklerinin altını çizerek, "Mış gibi yaparak değil, elimizdeki imkanlarla hedeflerimizle adım adım yürüyoruz. Benim içerisinde olmaktan onur duyduğum TMMOB Çevre Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri ve Peyzaj Mühendisleri odalarıyla işbirliği içerisinde ortak paydaşlar halinde kamudan ve halktan yana çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Başkanlığı döneminde yaşanan afetlere de değinen Başkan Kınay, "Afetler ve yangınlar ise 100 günümüzde yaşanan acı gerçekler oldu. Yanmadık yerimiz kalmadı. Ve bu konuda fiziksel imkanlarımızla afetlerle mücadele ettik. Bu süreçte katkı veren tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

Doğalgaz sorunu

Kısıtlı imkanlarla birçok plan ve projeyi uygulamaya koyduklarını ifade eden Kınay, öte yandan Karabağlar'da doğalgaz yatırımının henüz gerçekleşmediğini belirterek, bakanlık ve doğalgaz firmasıyla anlaşmaların devam ettiğini ifade etti. Kınay, sözlerine şöyle devam etti: "İçinde bulunduğumuz koşullarda kısıtlı imkanlarla projelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hayallerimizi hiçbir zaman satmadığımız bir sürece girdik. Bizim de gurur duyduğumuz Atatürk Gençlik Spor Merkezimiz sonbaharda tamamlanacak. İzmir'de spor alanında büyük bir ihtiyaca cevap vereceğiz. Hedefimiz ise daha büyüğünü Karabağlar'a kazandırmaktır. Öte yandan kapalı, sağlıklı ve güvenli pazar yeri kazandırmak amaçlarımız arasında yer alıyor. Örnek bir pazar yeri olacaktır."

Temel belediyecilik hizmetleri ile sosyal belediyecilik hizmetlerini ayırdığına da değinen Kınay, "Trafik sorunları İzmir'de büyük sorun. Sonradan planlamaya gidilen bölgemiz gecekonduların yoğun olduğu bir bölge, çok da göç alıyor. Sonbahar döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilecek çalışmalarla önemli rahatlama sağlanacak. Diğer çalışmalarımız ise 2025'te tamamlanacak. 100 gün içerisinde yer alan diğer projelerimizde ise yol, kaldırım gibi bazı altyapı işlerinde eksiklikler tamamlanıyor. Bunun yanı sıra Karabağlar'da 13 bin 570 ton asfalt ürettik. Bu kadar çok betona boğulmuş bir kentte yol ve sokağı, çocukların da oynayacağı alanı olmayan ilçede parkların geliştirilmesi için kolları sıvadık. Bu alanda ise 2109 ağaç ve bitki dikimi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Belediyenin veterinerlik hizmetleri konusuna da değinen Başkan Kınay, şunları söyledi:

"Veterinerlik konusunda Karabağlar Belediyesi'nin güçlü ekibiyle hizmet vermekteyiz. Bu alanda hizmetlerin kalitesini ve niteliğini artımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ciddi anlamda kısırlaştırma ve tedavi uygulamaları devam ediyor. Bu sayıları da artıracağız. Mayıs ayında sahiplendirme çalışmalarıyla ilgili kampanya başlattık. 105 patili dostumuzu da sahiplendirdik ve sahiplendirmeye de devam ediyoruz. Doğalgaz, en büyük sorun haline gelmişti. Doğalgaz olmayan mahallelerimizin de sorunlarına eğildik. Çalışmalarımızı yaparken kendi yetki alanımızla birlikte bu sorunları çözmeye başladık. Kendi yasal alanımızdaki süreçleri tamamladık ve ekiplerimiz de bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Gaz firması ve bakanlıkla işbirliği içinde gerekli anlaşmaları sürdürüyoruz."

Bölgesel istihdam ofisi

"Sosyal belediyecilik alanında ise ulaşım, gıda, güvenlik ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımız, çocuklarımızın beslenmesinde zorluk yaşandığımız bir sürecin içerisindeyiz. Bu konuda da bölgesel istihdam ofisi kurmak istedik. Ofisimizi 25 Mayıs'ta açtık ve bu güne kadar 25 firma ile iş görüşmesi yapıldı, 228 vatandaş iş sahibi oldu. Belediyecilik hizmetleri kapsamında Karabağlar'da 5 halk ekmek satış noktası hayata geçirilecek. 1 kent lokantasına da ilçemizde ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra askıda mobilya, askıda kıyafet, askıda oyuncak, askıda kıyafet ve kırtasiye de gerekli bir çalışmaydı. Bu konuda da çakışmalarımız devam ediyor."

Neşeli sokaklar, mutlu çocuklar

"Neşeli sokaklar mutlu çocuklar şenliği adı altında 58 mahallenin yanında aileleri de kapsayacak bir çalışma başlattık. İçerisinde tiyatro, sosyal etkinlik, yüz boyama, patlamış şeker ve balonlara kadar her şeyin olduğu etkinliğimizi mahalle ve sokaklarda gerçekleştiriyoruz. Biraraya geldiğimiz parklarımızı çocuklarımızı götüreceğimiz güvenli oyun alanları haline getiriyoruz. Bunları da daha az bir bedelle gerçekleştiriyoruz. Sağlığı geliştiren belediye ile Sağlıklı Belediyeler Birliği’ne üye olduk ve çalışmaları yürütüyoruz. Spor da önemli, genç nüfus çok yüksek. Uyuşturucunun da revaçta olduğu yerde gençlere, kadınlara omuz vererek yaz tatillerinde 18 spor tesisinde 3 bin 712 vatandaş kayıt yaptırdı. Yıl sonuna kadar da 6 binin üzerinde vatandaşımıza ulaşacağız."

Dijital belediyecilik

"Karabağlar Şehir Tiyatrosu’nu kurduk ve çalışmalarımız devam ediyor. 2025'te ilk tiyatro sahnelenecek. E-imar projemizle mimar ve mühendisler belediyeye gelmeden elektronik ortamda projelerini kaydedip belediyeye iletebilecek. 12 Ağustos’ta hibrit olarak hayata geçecek. Dijital arşiv çalışmaları da devam ediyor. Dijitalleşme kapsamında ise İZSU ile protokol imzaladık ve bundan sonra Karabağlar Belediyesi’ne gelmeden vatandaşlarımızın ilgili belgelerini dijital ortamda belediyenin de imkanıyla İZSU'yla paylaşacağız, sorunları çözeceğiz."