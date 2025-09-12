Genç oyuncular Helin Kandemir ve Celal Can Algül, kısa süre önce aldıkları ayrılık kararının ardından sürpriz bir şekilde ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Magazinde uzun süre konuşulan çift, barışmalarının ardından ilk kez birlikte kameralara yansıdı.

Düğünde el ele görüntülendiler

İlişkilerini yeniden başlatan Kandemir ve Algül, yakın arkadaşlarının düğününe birlikte katılarak birlikteliklerini gözler önüne serdi. Çiftin düğündeki romantik halleri, davetlilerin ve magazin takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Helin Kandemir, düğünde sevgilisiyle çekildiği özel bir kareyi sosyal medyada paylaşarak barıştıklarını resmen ilan etti. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerden gelen “barıştılar” yorumlarıyla gündemde üst sıralara çıktı.

Magazin gündemine dönüş

Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alan Helin Kandemir, bir süredir oyuncu Celal Can Algül ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminin ilgi odağı olmuştu. Kısa süre önce ani bir kararla yollarını ayıran ikilinin, barışmaları hem hayranlarını sevindirdi hem de sosyal medyada yoğun ilgi gördü.