2024 yılı, İzmir için hem acı hem de sevinç dolu anlarla tarihe geçti. Alsancak’taki elektrik faciasının ardından yaşanan trajedi, şehri yasa boğarken, Türk Yıldızları’nın 29 Ekim gösterisi ise gökyüzünü süsleyerek gurur kaynağı oldu. Körfez’deki balık ölümleri çevre felaketi boyutuna ulaşırken, Göztepe’nin Süper Lig’e dönüşü İzmirli futbolseverlere büyük bir mutluluk yaşattı. Aynı yıl içinde Karşıyaka’daki büyük yangın ve Torbalı’daki patlama gibi olaylar da şehirde derin izler bıraktı. İzmir, 2024’te hem dayanışma hem de zorluklarla mücadele gücünü bir kez daha gösterdi.

2024 yılında İzmir’e damga vuran olaylar

Alsancak Elektrik Faciası

İzmir’de yağan yağmur sonrası su birikintisinden karşıya geçmek isterken iki kişi yaşamını yitirdi. Özge Ceren Deniz ve İnanaç Öktemay’ın hayatını kaybettiği Alsancak elektrik faciası büyük yankılar uyandırdı.

Türk Yıldızları 29 Ekim Kutlaması

Türk Yıldızları 500. Uçuş gösterisini İzmir semalarında gerçekleştirdi. Cumhuriyet’in 101. Yılı için gerçekleştirilen uçuş büyük bir beğeni topladı.

Körfez’de Balık Ölümleri

İzmir’de 2024 yılının Ağustos ayında başlayan balık ölümleri son yılların en büyük çevre felaketi olarak tarihe geçti. Körfez Kirliliği’nin sebep olduğu balık ölümleri sorunu siyasiler ve yerel yöneticiler tarafından çözülmeye çalışılıyor. Bayraklı, Karşıyaka, Konak gibi pek çok yerde yaşanan toplu balık ölümleri kıyıya vurarak kötü koku yaşanmasına yol açtı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında görüşmeler başladı.

Göztepe Süper Lig’e Çıktı

İzmirli futbol takımlarından biri olan Göztepe 28 Nisan 2024’te toplamda 30 sezon yer aldığı Süper Lig’e 6. kez döndü. Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Göztepe, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakayı 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+3. dakikada Lundqvistz ile bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Karşıyaka Yangını

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı’nda 15 Ağustos 2024 tarihinde bir yangın başladı. Yangın giderek büyüyerek çevreye yayıldı. Alevler sanayi sitesine sıçrayarak büyük bir tehlike oluşturdu. Çiğli’ye kadar uzanan yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye devam etti. Yangın bölgedeki yerleşim yerlerine de sıçrayarak pek çok kişinin evinin yanmasına sebep oldu. Yangın söndürme mücadelesine kuryeler de destek verdi.

Folkart Yangını

Bayraklı ilçesinde bulunan Folkart Towers binalarının A bloğunun 6. Katında bulunan spor salonunda sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. 19 Ekim 2024 gecesi çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralana olmadı.

Torbalı Patlama

Torbalı’nın Ayrancılar mahallesinde 30 Haziran 2024’te bir binanın zemin katında bulunan işletmede patlama meydana geldi. Patlamada 57 kişi yaralandı, 5 kişi ise hayatını kaybetti.