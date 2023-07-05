Bayılırım toplu taşıtlardaki orta yaş üstü kişilerin muhabbetlerine... Yine öyle ''şanslı'' günlerimden birindeyim... Anladım ki; Önümde oturanlardan birinin evi var, diğeri de kiracı...

Ama evi olan da kirada oturuyor...

''Oh'' dedim, bana malzeme çıktı...

Sağdaki yaşlı amca kiracısından dert yanıyor:

''Aynı apartmanda daireler 8 bin lira, benimki veriyor 2 bin lira'' diyor ve devam ediyor:

''Arkadaş çık diyorum, çıkmıyor. Bu kadar kiraya ev yok diyorum, bana ne diyor. Yahu benim başka gelirim yok. Senden aldığım para ile geçiniyordum, şimdi geçinemiyorum diyorum. Bana ne diyor. Adama nerede ise al beni nüfusuna diyeceğim. Ya da benim karnımı sen doyur, kira verme diyeceğim.''

Yanındaki amca da renkten renge giriyor bu arada...

Dedim ya, belli o kiracı...

Arada bir sadece ''Allah hepimizin yardımcısı olsun'', ''Herkes için çok zor'' gibi laflar ediyor...

Ev sahibi belli ki çok kızmış:

''Adam diyor ki, yüzde 25 artırırım. Tabii canım herşeye sadece yüzde 25 zam geldi de, sen de bana 25 zam yapacaksın. Ben eskiden 2 bin lira ile geçiniyordum. Şimdi 10 bin lira ile geçinemiyorum. Yapacakmış kirayı 2 bin 500 lira. Benim emekliliğim sigortam yok, emekliliğim yok. Ben nasıl yaşayacağım...''

Elindeki su şişesinden bir yudum su içen amcamız, etraftan da destek istiyor bu arada...

''Yalan mı söylüyorum arkadaşlar, koca bir yılda 500 lira zam yapacakmış'' deyip, söylenmeye devam ediyor:

''Onun verdiği zam ile ben bir kilo kıymayı şimdi zor alırım, altı ay sonra onu dahi alamam...''

''Oflayıp, puflayıp otobüsün butonuna basan amca araç durağa gelince zar zor kapıya yanaştı ve söylene söylene inmeyi başardı...

Ev sahibi gitti ya, tabi kiracıya da gün doğdu...

Yan yana oturdukları koltukta tek kalınca, belli ki o da bir hayli dolmuş...

''İş sadece kira ile bitmiyor ki... Zaten faturalar dünyanın parası tutuyor. Ayrıca herşeye zam geliyor. En çok da kiralara. Bir alan beş istiyor, beş alan yirmi beş istiyor. Yüzde 25'e razı olmayan gitsin mahkemeye kardeşim. En az 5 yıl sürünür oralarda...''

Sözün özü:

Ne acıdır ki, ülke gündeminin en acil ve çözülmesi mecburi olan konularının başında kiracı – ev sahibi anlaşmazlıkları gelmektedir.

Sulh Hukuk Mahkemeleri'ndeki dosyaların yarıdan fazlasını bu davalar oluşturmaktadır. Bu dosyalara her geçen gün binlerce yenisi eklenirken, çözümünün de acil olarak bulunma mecburiyeti vardır...

Elbetteki sorunun ana nedeni enflasyondaki artıştır...

5 milyona ev sahibi olan bir kişinin bunu 2 bin lira kiraya vermesini beklemek te abesle iştigal olur. Gayrimenkul enflasyondan korunma mecrası olmamalıdır.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerdeki gayrimenkul fiyatları ''dünyada fiyatı en çok artan'' iller listesine giriyorsa, zaten yapılacak ne kalmıştır ki...

Devlet acil olarak kiralık konut projesini devreye sokmalıdır...

Yaptığı konutları satmak yerine, kiraya verme yöntemini benimsemelidir. Böylece hem ev sahipleri ve hem de kiracılar için yeni bir dönem başlamış olacaktır...

Zaten kira ve gayrimenkul fiyatları kontrol altına alınabilmiş olsa, inanın ki enflasyonu dizginlemek çok daha kolay olacaktır...