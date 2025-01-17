Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada, yük treninin çarptığı otomobilde bulunan Vehbi Atlı yaşamını yitirirken, bir kişi yaralandı.

Kazanın detayları

Kaza, saat 04.00 sularında Mahabat Bulvarı’ndaki hemzemin geçitte meydana geldi. Elazığ yönüne giden yük treni, kapalı bariyerlere rağmen geçiş yapan Vehbi Atlı’nın kullandığı otomobile çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Vehbi Atlı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatan yetkililer, olayın nedenlerini ve sorumlulukları araştırıyor. Hemzemin geçitlerdeki güvenlik önlemleri bir kez daha gündeme geldi.